Vuelta a España 2018, Alejandro Valverde: “Mi sento Benjamin Button, bella vittoria”. Rudy Molard: “Proverò a difendere la maglia rossa”

L’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2018 si è conclusa con un epilogo inaspettato: Alejandro Valverde ha conquistato la vittoria precedendo il favorito Peter Sagan e ha così guadagnato 10 secondi di abbuono davvero pesanti in classifica generale. Lo spagnolo ha allungato nei confronti degli altri big favoriti per la maglia rossa alla vigilia del primo vero tappone di montagna. Rudy Molard ha invece conservato la maglia rossa che verosimilmente perderà domani sulla Covatilla. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti rilasciate subito dopo la gara nelle consuete interviste dell’organizzazione.

ALEJANDRO VALVERDE: “Sagan ha fatto lavorare tanto la squadra, sapevo che sarebbe stato difficile vincere oggi ma ce l’ho fatta. A 200 metri dal traguardo ho cercato di superarlo ma non voleva farmi passare, ho smesso di pedalare per un istante e poi ce l’ho fatta. In vista della tappa di domani sono tranquillo, sarà una frazione importante e difficile. Sono come Benjamin Button? Ho 37 anni ma la forma c’è“.

RUDY MOLARD: “Sono contento, la giornata è passata bene e la squadra ne ha approfittato per rifiatare. C’è ancora domani per difendere la maglia, vediamo come andrà: sarà una tappa di montagna, proverà a difendere la maglia nel modo migliore possibile“.

Foto: hal pand / Shutterstock.com