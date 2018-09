Volley, verso i Mondiali 2018: oggi l’Italia sfida la Cina, penultima amichevole per gli azzurri!

Manca una settimana esatta ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. L’Italia sta scaldando i motori in vista del debutto contro il Giappone previsto per domenica prossima al Foro Italico di Roma e oggi è attesa dalla penultima amichevole di preparazione contro la Cina: al PalaKioene di Padova gli azzurri se la dovranno vedere contro la compagine asiatica in un test importante in vista della rassegna iridata. I ragazzi del CT Chicco Blengini avevano disputato due incontri con l’Olanda a inizio agosto, poi hanno affrontato praticamente un mese di intensa preparazione a Cavalese e ora questa amichevole per fare un punto della situazione sullo stato di forma della nostra Nazionale che naturalmente vuole essere grande protagonista in questi Mondiali.

Alle ore 18.00 capiremo davvero quale sarà la condizione di Ivan Zaytsev e compagni dopo la serie di collegiali in Val di Fiemme, l’avversario è sulla carta inferiore ma non va sottovalutato visto che la compagine di Raul Lozano punta a disputare un’ottima rassegna iridata e che due mesi fa ci ha sconfitto nella Nations League (anche se noi eravamo senza i titolari). Non sembrano esserci dubbi sul sestetto titolare che vedremo in campo, verosimilmente lo stesso che rivedremo tra sette giorni nella capitale: Simone Giannelli in cabina di regia, Ivan Zaytsev opposto, Osmany Juantorena e Filippo Lanza di banda, Daniele Mazzone e Simone Anzani al centro, Massimo Colaci il libero. Blengini deve ancora effettuare due tagli per definire la rosa di 14 azzurri per la rassegna iridata: Antonov, Maruotti e Randazzo si giocano le altre due maglie tra gli schiacciatori; Cester, Candellaro e Russo i due posti tra i centrali. Tra le fila della Cina attenzione all’opposto Jiang Chuan. Le due squadre si incroceranno nuovamente il 6 settembre nell’ultima amichevole a Siena.

Gli azzurri: Oleg Antonov, Simone Anzani, Michele Baranowicz, Davide Candellaro, Enrico Cester, Massimo Colaci, Simone Giannelli, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti, Daniele Mazzone, Gabriele Nelli, Luigi Randazzo, Salvatore Rossini, Roberto Russo, Ivan Zaytsev.

I precedenti contro la Cina

53 vittorie, 11 sconfitte, 64 totali

Ultimo disputato: 15/6/2018 Cina-Italia 1-3 (23-25, 21-25, 25-19, 17-25) – VNL

​Cina

Palleggiatori: Mao Tianyi, Yu Yaochen, Liu Meng

Centrali: Chen Longhai, Miao Ruantong, Rao Shuhan,

Schiacciatori: Liu Libin, Ji Daoshuai, Zhang Jingyin, Du Haixiang

Opposti: Jiang Chuan, Tang Chuanhang

Libero: Tong Jiahua, Ma Xiaoteng













Foto: Valerio Origo