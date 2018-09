Softball, Serie A1 2018: l’intergirone inizia con una vittoria a testa nel big match Bollate-Bussolengo

Dopo l’attività delle nazionali, per il campionato di Serie A1 di softball è il momento di riprendere la marcia con la fase intergirone, in cui tutte le squadre di un girone affronteranno le avversarie dell’altro, per un totale di 12 partite suddivise in sei giornate di sola andata. I punti conquistati si accumulano nella classifica dei gironi già noti, senza formazione di nuovi raggruppamenti.

Bollate-Bussolengo

Big match doveva essere e big match è stato: la sfida tra le compagini che hanno dominato i gironi e portato a casa due trofei europei su tre nella scorsa settimana si risolve con una vittoria a testa (per Bollate, fra l’altro, ciò significa prima sconfitta in assoluto in Italia in questa stagione). Nella prima gara la differenza la fanno Sarah Pauly e Greta Cecchetti in fase difensiva e Amanda Fama in quella offensiva: prima mette a segno il primo punto, poi tira fuori un fuoricampo al centro su Veronica Comar per il 2-0 in favore di Bollate. Nel secondo incontro il risultato è lo stesso, ma a parti invertite: Bussolengo interrompe la striscia di 21 vittorie di fila delle sue avversarie. Succede tutto nell’inning d’apertura: Marta Gasparotto va subito in prima base, poi arrivano il bunt di Laura Vigna, il doppio di Nerissa Myers che porta a segno Gasparotto e il singolo di Longhi che causa il definitivo 2-0 di Vigna. Negli altri inning, Bussolengo concede una sola valida.

Collecchio-Sestese

La prima gara è un dominio assoluto di Collecchio, che chiude un inning prima del dovuto: il 7-0 è frutto di un assalto che dura fin dall’inizio, con il doppio da due RBI di Mirabella cui segue il 3-0 di Ravanetti, spinta a casa da Moreland. Nel finale, poi, le padrone di casa realizzano punti a valanga, chiudendo la contesa in anticipo. Ben differente è la situazione poco dopo, col secondo match: il copione sembra ripetere quello del primo nelle fasi iniziali, poi Flavia Carletti manda a segno Ilaria Di Giulio e tutto cambia, con tre punti arrivati rispettivamente su singolo al centro di Gaia Benvenuti e doppio di Vicky McFarland. Chiara Signoriello, che aveva segnato sul singolo di Benvenuti, si occupa di chiudere la partita sul 3-5 resistendo agli assalti di Collecchio.

Parma-Pianoro

Anche in questo caso abbiamo una vittoria a testa, con differenti modalità. La prima partita vede il dominio di Pianoro, che tira fuori valide a volontà per vincere in sei inning col punteggio di 0-8, approfittando delle tante valide distribuite tra Ferrari, Mattioli, Casella, Brandi e Margareci. Nel secondo incontro si presentano le nuove lanciatrici delle due formazioni: Victoria Brown per le padrone di casa, Lauren Haeger per le ospiti. Alla fine è la prima a prevalere, ma ci vogliono otto inning e un quasi controsenso: Pianoro la vince nonostante quattro sole valide contro le dieci di Parma, che cede per 4-3 potendo recriminare su un proprio errore difensivo molto più che sul triplo di Elena Slawitz.

Caronno-Castellana

Si è potuta giocare solo la prima delle due partite in programma tra le due formazioni, perché la seconda è naufragata sotto la pioggia che ha colpito una bella fetta di Nord Italia. Caronno, comunque, non concede niente alle Thunders, che cadono sotto i colpi di una Michelle Floyd da 10 strikeouts in pedana di lancio e di un’ottima Elisa Oddonini, in grado di piazzare due RBI e tre delle dieci valide delle padrone di casa. Il punteggio finale è di 7-0 per Caronno.

Forlì-Saronno

Due vittorie per Forlì nella doppia sfida contro Saronno. Di ritorno dalla Premiere Cup organizzata in casa, la Poderi dal Nespoli mette subito in chiaro le cose con un 7-0 firmato in pedana da un’Ilaria Cacciamani in grande spolvero e in attacco dalle grandi prestazioni delle nuove arrivate. Jazmyn Jackson e Annie Aldrete fanno la voce grossa con un fuoricampo a testa e tre punti complessivi dei sette che chiudono la partita in cinque inning. Le cose cambiano nel secondo incontro, ma quel che non si modifica è il risultato: 4-3. I primi tre inning raccontano tutto, con i quattro punti forlivesi venuti da due valide da due punti di Cacciamani e Veronica Onofri; risponde subito Saronno con Boughton (singolo) e Nicolini, poi ancora con il fuoricampo di Lozada nella terza ripresa. Di lì, però, l’attacco ospite finisce praticamente congelato, così come la partita.

Montegranaro-Nuoro

La prima gara vede le padrone di casa soccombere piuttosto nettamente contro le sarde, in cerca di vittorie per andare più vicine al quarto posto del proprio girone che al sesto e ultimo. Dall’1-5, però, si passa in gran velocità al 2-0 dell’incontro successivo, con un unico inning, il sesto, a decidere. Dal triplo di Prantl emergono un singolo di Bassi e un errore di Mastino che consentono di fissare il risultato in favore delle marchigiane.

CLASSIFICA GIRONE A

1. MKF Bollate 21-1 (.955)

2. Rheavendors Caronno 15-6 (.714)

3. Collecchio Softball 12-10 (.545)

4. Saronno Softball 7-15 (.318)

5. Banco di Sardegna Nuoro Softball 6-16 (.273)

6. Taurus – Donati Gomme – Old Parma S. C. 4-18 (.182)

CLASSIFICA GIRONE B

1. Specchiasol Bussolengo 19-3 (.864)

2. Poderi dal Nespoli SC Forlì 15-7 (.682)

3. Tecnolaser Europa Pianoro 9-13 (.409)

3. ASD Sestese S. C. 9-13 (.409)

5. Metalco Thunders Castellana 8-13 (.381)

6. Guardolificio Diomedi Montegranaro 6-16 (.273)













