Volley, verso i Mondiali 2018: l’Italia sconfigge la Cina nell’ultima amichevole, ora si fa sul serio! Domenica sfida al Giappone

E ora tutti ai Mondiali! L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 (27-29; 25-18; 25-21; 25-21) nell’ultima amichevole prima dell’inizio della rassegna iridata previsto tra quattro giorni: domenica 9 settembre la nostra Nazionale affronterà il Giappone al Foro Italico di Roma nell’incontro che aprirà la competizione più importante della stagione. Al PalaEstra di Siena gli azzurri si sono imposti nei confronti della compagine asiatica che avevano già sconfitto domenica scorsa a Padova e si lanciano così verso i Mondiali con un ritrovato ottimismo.

L’incontro è stato più complicato del previsto, il CT Chicco Blengini ha schierato la formazione titolare fin dal primo set ma il nostro sestetto si è fatto sorprendere dagli uomini di Lozano: inutile la rimonta, con un paio di set-point sciupati, e frazione in mano ai cinesi. Tutto relativamente semplice nel secondo e nel terzo parziale, a quel punto turnover completo con l’ingresso delle riserve che però sono brave a chiudere la contesa rapidamente controllando agevolmente il quarto set. All’Italia manca ancora un pizzico di brillantezza e di fluidità ma i segnali arrivati dalla Toscana sono comunque confortanti, il gioco esibito è risultato positivo per larghi tratti e ci sono tutti gli ingredienti per ben figurare già a partire da domenica.

Simone Giannelli in cabina di regia, Ivan Zaytsev opposto (top scorer con 16 punti), Osmany Juantorena e Filippo Lanza di banda (13 marcature per la Pantera, 14 per Super Pippo), Simone Anzani e Daniele Mazzone al centro, Massimo Colaci il libero. Nel quarto set spazio a un buon Gabriele Nelli (6) schierato in diagonale con Michele Baranowicz, Gabriele Maruotti e Luigi Randazzo i martelli, al centro Enrico Cester e Davide Candellaro (che si era già visto nei parziali precedenti), Salvatore Rossini il libero.

ITALIA -CINA 3-1 (27-29, 25-18, 25-21, 25-21)

ITALIA: Mazzone 6, Giannelli 3, Juantorena 13, Anzani 8, Zaytsev 16, Lanza 14; Colaci (L), Candellaro 3, Randazzo 6, Baranowicz 1, Rossini (L), Cester 2, Maruotti 4, Nelli 6. All. Blengini.

CINA: Liu L.B., Miao, Jiang, Ji, Rao, Mao; Tong (L), Zhang, Chen, Tang, All. Lozano.

ARBITRI Pasquali e Cesare.

NOTE Spettatori 3600, durata set: 32′, 24′, 30′, 25′; totale 111′. Italia: battute sbagliate 24, vincenti 12, muri 9, errori 35; Cina: battute sbagliate 12, vincenti 6, muri 12, errori 22.













Foto: Valerio Origo