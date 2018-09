Calcio, amichevole Under21: Slovacchia-Italia 3-0. Doppio Haraslín, chiude Mráz: azzurrini annichiliti

Una brutta Italia Under 21 viene sconfitta con un sonoro 3-0 dai pari età della Slovacchia nell’amichevole disputata a Dunajska Streda: gli azzurrini di Di Biagio sono risultati praticamente assenti in una sfida a senso unico, indirizzata dopo pochi minuti e chiusa in avvio di ripresa. Pochi benefici dai cambi proposti.

Nel primo tempo gli italiani sembrano iniziare bene, riversandosi nella trequarti avversaria, ma al primo affondo gli slovacchi passano: è il 10′ quando Haraslín con un inserimento sulla sinistra, riesce a smarcarsi da Valzania, e battere Audero facendo passare la palla sotto le gambe dell’estremo difensore azzurro. La rete subita spegne gli azzurrini e dà nuova linfa alla manovra dei padroni di casa, che prendono il comando delle operazioni, soprattutto nelle zona mediana del campo. La Slovacchia si dimostra ben disposta sul terreno di gioco e lo stesso Haraslín chiama alla parata Audero in almeno un altro paio di occasioni. Si va al riposo sul punteggio di 1-0 per i nostri avversari.

Nella ripresa ci si attende la risposta azzurra, invece i padroni di casa chiudono immediatamente la partita: al 50′ dopo un lungo lancio dalle retrovie, Haraslín aggancia sulla sinistra, dribbla il nuovo entrato Cassata, rientra sul destro e fulmina Audero con un bel tiro a giro sul palo lontano. L’Italia va in bambola e Mráz al 55′ chiude i conti siglando il 3-0. Girandola di cambi da una parte e dall’altra, unico lampo azzurro al 63′ con Vido che, appena entrato, serve Orsolini, anch’egli da pochi minuti in campo, il quale però centra il palo. Questa è l’unica azione italiana degna di nota della ripresa. Il resto della partita è fatta dalla Slovacchia, che controlla agevolmente la palla e porta a casa una rotonda ed ineccepibile vittoria. Italia non pervenuta.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter Nazionale Italiana

roberto.santangelo@oasport.it