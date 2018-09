Volley, Torneo Montreux 2018: l’Italia batte il Brasile al tie-break e vola in Finale! Paola Egonu sugli scudi

L’Italia vola in Finale al Torneo Internazionale di Montreux, ultima competizione in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Le azzurre hanno sconfitto il Brasile per 3-2 (19-25; 25-18; 22-25; 25-17; 15-12) al termine di una partita intensissima e avvincente: le ragazze di Davide Mazzanti hanno risposto presente dopo un avvio sottotono del torneo coinciso con la sconfitta contro la Turchia, e sono riuscite a mettere sotto le verdeoro (senza però Gabriella, Roberta, Natalia e Monique mentre Thaisa e Adenizia hanno giocato due e tre set a testa). Domani Chirichella e compagne affronteranno la vincente di Russia-Turchia.

La nostra Nazionale è stata presa per mano dalla solita Paola Egonu (32 punti, 5 muri e 2 aces), doppia cifra anche per le schiacciatrici Miriam Sylla (15) e Lucia Bosetti (11), con quest’ultima che nel quinto set ha lasciato spazio a Beatrice Parrocchiale. Al centro Cristina Chirichella (9, 4 muri) e Anna Danesi (7, 3 stampatone), in cabina di regia Ofelia Malinov, Monica De Gennaro il libero. Sono arrivati dei buoni segnali in vista della rassegna iridata, da confermare domani nell’atto conclusivo del prestigioso torneo svizzero.

Nel primo set il Brasile allunga sfruttando il muro e qualche errore di troppo delle azzurre. Nel secondo parziale, però, l’inerzia dell’incontro gira con Egonu scatenata. Terza frazione punto a punto ma con le sudamericane sempre avanti. La nostra Nazionale non si arrende e centra la rimonta: quarto set indirizzato fin da subito sfruttando il muro, poi nel tie-break l’Italia aggredisce fin da subito e fa festa.

Italia – Brasile 3-2 (19-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-12)

Italia: Malinov 2, Sylla 15, Danesi 7, Egonu 32, Bosetti 11, Chirichella 9. Libero: De Gennaro. Parrocchiale, Cambi, Guerra. N.e: Melandri, Lubian, Ortolani, Nwakalor. All. Mazzanti

Brasile: Danielle Lins 3, Carol 10, Thaisa 2, Rosamaria 20, Gabi 13, Fernanda G. 5. Libero: Suelen. Amanda, Adenizia 3, Drussyla 9, Monique 2, Roberta. N.e: Gabriella e Natalia. All. Zè Roberto

Arbitri: Wensheng (Cin) e Wolf (Sui).

Durata: 24′, 24′, 30′, 24′, 18′.

Italia: 4 a, 9 bs, 17 m, 30 et.

Brasile: 3 a, 8 bs, 10 m, 30 et.













Foto: FIVB