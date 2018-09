Volley, Mondiali 2018: verso Italia-Slovenia. Ivan Zaytsev: “Sfida fondamentale per il cammino”. Giannelli: “Sono un’ottima squadra”

Vigilia caldissima per l’Italia verso la sfida alla Slovenia che domani sera (ore 21.15) chiude la prima fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al Mandela Forum per andare a caccia della quinta vittoria consecutiva, fondamentale per il prosieguo della nostra rassegna iridata visto che tutti i risultati si portano nella seconda fase. Gli azzurri sono dunque chiamati a una prova di lusso contro la compagine balcanica e non saranno ammessi errori, serve grande concentrazione se si vuole raggiungere il massimo traguardo. A parlare in vista dell’incontro che varrà il primo posto nella Pool A sono stati Simone Giannelli e Ivan Zaytsev, la diagonale di un’Italia che continua a emozionare.

SIMONE GIANNELLI: “Siamo soddisfatti di quanto fatto sinora, però il Campionato Mondiale è ancora molto lungo e quindi dobbiamo tenere alta la concentrazione. Oggi è giornata riposo e sfrutteremo queste ore per recuperare le energie in vista dell’importante sfida con la Slovenia. Sappiamo che anche contro di loro ci vorrà una buona prestazione, sono un’ottima squadra che sta disputando un gran Mondiale. La cosa migliore da fare è affrontare ogni partita come fosse l’ultima e già da domani dovremo scendere in campo con questo atteggiamento“.

IVAN ZAYTSEV: “Tutto sta andando molto bene, la squadra si sta esprimendo su buoni livelli e intorno a noi sentiamo crescere sempre più l’entusiasmo. Il Mondiale, però, è ancora “lontano”, nel senso che per tirare le somme mancano tante partite. Adesso vogliamo concludere nel migliore dei modi il girone, penso che domani la sfida contro la Slovenia sia fondamentale per il nostro cammino. Sono convinto che sarà una partita molto difficile, sicuramente la più impegnativa del girone sia per il valore dell’avversario che per l’importanza della posta in palio. Da diversi anni gli sloveni che ci danno del filo da torcere a livello europeo, sono una formazione che gioca una buona pallavolo, allenata da un tecnico bravo che conosco bene come Boban Kovac“.













Foto: FIVB