Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (15 settembre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi sabato 15 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, si entra nel vivo della prima fase e si preannuncia grande spettacolo tra Firenze, Bari, Varna e Ruse. In serata tornerà in campo l’Italia per affrontare l’Argentina di Julio Velasco: gli azzurri cercano la terza vittoria consecutiva, si preannuncia grande spettacolo al Mandela Forum. Imperdibile poi il big match tra USA e Russia, due grandi corazzate favorite per la conquista del titolo iridato: chi riuscirà ad avere la meglio?

Il Brasile non deve sottovalutare l’Olanda, match agevoli per Serbia e Polonia attese rispettivamente da Tunisia e Polonia. L’Italia osserverà da vicino anche Belgio-Slovenia, scontro diretto tra due avversarie nel nostro girone. L’Iran non vuole fermarsi contro Cuba, il Canada cerca conferme contro la Cina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di sabato 15 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport per vivere insieme tutti gli incontri, prevista la messa in onda di alcuni incontri sui canali Rai come specificato.

SABATO 15 SETTEMBRE:

16.00 Canada vs Cina (Pool B, a Ruse)

16.00 Cuba vs Iran (Pool D, a Varna)

17.00 Belgio vs Slovenia (Pool A, a Firenze) diretta tv su RaiSport

17.00 Serbia vs Tunisia (Pool C, a Bari)

19.30 Paesi Bassi vs Brasile (Pool B, a Ruse)

19.30 Polonia vs Finlandia (Pool D, a Varna)

20.30 USA vs Russia (Pool C, a Bari) differita tv su RaiSport dalle ore 00.20 di domenica 16 settembre

21.15 Italia vs Argentina (Pool A, a Firenze) diretta tv su Rai Due













Foto: FIVB