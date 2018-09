Pallanuoto, primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019: Nais-Ortigia 5-11. Buon inizio per i siracusani

Sono scattati i quattro gironi del primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di pallanuoto: ottimo esordio per l’Ortigia, che ha superato i serbi del Nais per 11-5. I siciliani sono inseriti nel Girone D, che si disputa ad Ydra, in Grecia, e che vede impegnati anche i padroni di casa ed i montenegrini del Primorac.

Dopo un primo quarto equilibrato, e chiuso in vantaggio per 3-2 dai siracusani, grazie ad una marcatura a 2″ dalla sirena di Marko Jelaca, l’Ortigia ha scavato il solco decisivo nei parziali centrali della gara, nel corso dei quali non ha subito gol, mettendo a segno un parziale di 5-0 che ha tagliato le gambe agli avversari.

Sull’8-2 a soli 8′ dal termine, i siciliani si sono parzialmente rilassati, tornando a subire gol nell’ultimo periodo dopo 19 minuti esatti senza reti al passivo, e poi, dopo aver marcato altre tre reti, hanno permesso agli avversari di rendere il punteggio meno pesante, fino al 5-11 finale. Sugli scudi capitan Massimo Giacoppo, autore di ben cinque reti.













Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco

