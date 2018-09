Volley, Mondiali 2018: Polonia ultima qualificata alla Final Six, demolita la Serbia e la Francia viene eliminata!

La Polonia è l’ultima qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile grazie alla netta vittoria ottenuta contro la Serbia per 3-0 (25-17; 25-16; 25-14). I Campioni del Mondo dovevano vincere a tutti i costi per staccare il pass per Torino, lo hanno fatto surclassando gli slavi che comunque erano già certi dell’accesso agli atti conclusivi della rassegna iridata. I biancorossi concludono il girone di Varna al primo posto (e dunque eviteranno gli USA nel gironcino della terza fase), la Serbia vola nel capoluogo piemontese come una delle migliori due seconde classificate mentre la Francia deve salutare la competizione, eliminata prematuramente rispetto alle attese.

I ragazzi di Grbic non avevano grandi motivazioni mentre gli uomini di Heynen erano con l’acqua alla gola e questo ha fatto la differenza. Non c’è mai stata partita, i detentori del titolo hanno dominato in lungo e in largo trascinati da Bartosz Kurek (20 punti, 5 aces), da Artus Szalpuk (15, 4 aces) e dal rientrante Michal Kubiak (10) che era risultato assente contro Argentina e Francia negli ultimi due giorni. La Serbia ha schierato comunque le stelle Atanasijevic, Podrascanin e Lisinac nei primi due set ma senza trarne grande vantaggio, poi si è alzata bandiera bianca risparmiano le energie per la terza fase.

Definito dunque il quadro delle sei squadre qualificate alla Final Six: Italia (vincitrice Pool E), Brasile (vincitrice Pool F), USA (vincitrice Pool G), Polonia (vincitrice Pool H), Russia e Serbia (migliori seconde classificate). Domani (ore 11.00) il sorteggio per definire la composizione dei due gironi da tre formazioni ciascuno che si giocheranno dal 26 al 28 settembre al Pala Alpitour di Torino.

