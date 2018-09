Calcio, Serie A 2018-2019: vincono Juventus e Napoli, dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara

Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul velluto per Roma e Genoa, su Frosinone e Chievo.

Hanno vinto le prime due della classe: la Juventus ha superato il Bologna per 2-0 grazie alle reti di Dybala e Matuidi, mentre il Napoli ha battuto per 3-0 il Parma grazie alla marcatura di Insigne ed alla doppietta di Milik, presentandosi sabato pomeriggio allo Stadium a sole tre lunghezze dai bianconeri.

Sabato pomeriggio andrà in scena anche il derby capitolino ed entrambe le formazioni vi arriveranno con una vittoria: la Lazio ha espugnato Udine per 1-2 con le reti nella ripresa di Acerbi e Correa, mentre ai friulani non è bastata la bella rovesciata di Nuytinck, invece la Roma ha servito il poker al malcapitato Frosinone, crollato sotto i colpi di Under, Pastore, El Shaarawy e Kolarov.

Nelle altre sfide vittoria del Genoa per 2-0 sul Chievo con un gol per tempo di Piatek e Pandev, mentre sono terminate a reti inviolate Atalanta-Torino e Cagliari-Sampdoria, ma nella gara giocata in Sardegna decisivo è stato il rigore sbagliato da Kownachi in pieno recupero.

Risultati

Inter-Fiorentina 2-1 (ieri)

Udinese-Lazio 1-2

Atalanta-Torino 0-0

Cagliari-Sampdoria 0-0

Genoa-Chievo 2-0

Juventus-Bologna 2-0

Napoli-Parma 3-0

Roma-Frosinone 4-0

SPAL-Sassuolo domani alle 19.00

Empoli-Milan domani alle 21.00

Classifica

Juventus 18

Napoli 15

Lazio 12

Sassuolo 10*

Fiorentina 10

Inter 10

SPAL 9*

Genoa 9*

Sampdoria 8

Roma 8

Udinese 8

Parma 7

Atalanta 6

Torino 6

Cagliari 6

Milan 5**

Empoli 4*

Bologna 4

Frosinone 1

Chievo -1***

*= una gara in meno

**= due gare in meno

***= penalizzato di 3 punti













Foto: bestino / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it