Volley, Mondiali 2018: l’Italia si qualifica alle semifinali se… Serve un’impresa mastodontica con la Polonia

L’Italia ora è aggrappata a un filo, serve un’impresa incredibile per qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale deve scalare una montagna che al momento sembra un Everest, c’è bisogno di uno show fuori dall’ordinario per entrare tra le quattro grandi del Pianeta e stravolgere quanto scritto sulla carta. Dopo la scoppola rimediata contro la Serbia e la vittoria della Polonia contro gli slavi per 3-0, ora Ivan Zaytsev e compagni se la dovranno vedere contro i Campioni del Mondo (venerdì 28 settembre, ore 21.15) e hanno un solo risultato a disposizione per qualificarsi alle semifinali dei Mondiali. Di seguito l’unica combinazione che permetterebbe ai ragazzi del CT Chicco Blengini di fare festa al Pala Alpitour di Torino.

BISCOTTO BIS TRA POLONIA E SERBIA: FORMULA CHE AGEVOLA GLI INCIUCI: CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI DEI MONDIALI SE:

– Batte la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi

In questo caso Polonia, Serbia e Italia chiuderebbero il girone con 1 vittoria, 3 punti e un quoziente set di 1.000. A risolvere la parità totale sarà dunque il quoziente punti: l’Italia al momento è a -22, la Polonia è a +7, la Serbia a +15. Dunque l’Italia dovrebbe vincere con almeno 15 punti di margine per salire a -7 e fare piombare la Polonia a -8. In sostanza dobbiamo impedirgli di fare più di 60 punti in totale: ad esempio un triplo 25-20 o ad esempio un 3-0 (25-22, 25-18, 25-20) e similari.













Foto: Valerio Origo