Volley, Mondiali 2018: parla Osmany Juantorena. L’azzurro: “Non abbiamo ancora fatto niente”

Osmany Juantorena si è confidato a “La Stampa“, quotidiano torinese che ha intervistato l’azzurro impegnato con la nazionale di volley nei Mondiali, in corso nel nostro Paese ed in Bulgaria, dei quali questa sera inizia la seconda fase. Proprio nel capoluogo piemontese, invece, si terrà la terza fase, che vedrà impegnate le migliori sei squadre.

Stasera arriva la Finlandia, praticamente già eliminata, ma Juantorena non si fida e predica calma: “Per questo sarà più sciolta, con nulla da perdere. Un altro successo da tre punti ci qualificherebbe virtualmente tra le sei di Torino, ma fare calcoli non è da noi. Proviamo a vincerle tutte“.

L’italo-cubano parla del suo stato di forma: “Sono solo all’80%. La schiena va molto meglio e poi si migliora giocando e vincendo. C’è ancora da mettere a posto qualcosa, ma non vogliamo fermarci qua. Siamo partiti come meglio non potevamo, ma non abbiamo ancora fatto niente“.

C’è però una notizia che Juantorena attende più di ogni altra cosa e che potrebbe allontanarlo per qualche ora dalla Nazionale: “Ogni giorno è buono perché nasca Angelica. Mia moglie Glenda è a Civitanova: se mi vedete scappare sapete il motivo. La famiglia conta più di qualsiasi partita“.













Foto: Valerio Origo

