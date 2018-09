Volley, Mondiali 2018: Olanda ammazza grandi, travolta la Francia! I Galletti si arrendono dopo il Brasile

L’Olanda concede uno straordinario bis ai Mondiali di volley e, dopo aver superato il Brasile, oggi batte la Francia che, al contrario, è alla seconda sconfitta, dopo quella con i campioni olimpici, ed ora vede complicarsi il cammino iridato. Finisce al quinto set con una strepitosa rimonta degli olandesi per il 3-2 finale (23-25 19-25 25-21 25-23 15-13).

L’Olanda parte forte nel primo parziale, portandosi in vantaggio prima sul 5-1 e poi allungando fino al 10-3. A questo punto Ngapeth suona la carica e la Francia si riporta sul 9-11, giocando punto a punto dal 12-12 al 19-19. Break olandese con un ace per il 21-19, poi i transalpini rientrano sul 23-23 con due muri e chiudono 25-23 ancora grazie a Ngapeth.

Nella seconda frazione la Francia parte bene (4-1) e tiene a distanza l’Olanda, prima di salire sul +4, conservato fino al 15-11. I transalpini non si distraggono e non concedono agli olandesi alcuna occasione per rientrare, anzi allungano sul 21-15 prima di chiudere 25-19 e portarsi sul 2-0.

Terzo parziale olandese sin dai primi scambi: 4-1 in avvio, 8-3 al primo time out tecnico. Non riescono a rientrare i transalpini, che addirittura al secondo stop sono sotto 10-16, poi sul 18-11 piccolo black out dei Tulipani e i Galletti rientrano fino al 18-21. Al contrario di quanto accaduto nel primo parziale però la rimonta non si concretizza e l’Olanda chiude 25-21.

Nel quarto set parte meglio la Francia (3-1 e poi 7-3), che sembra poter portare a casa l’intera posta in palio, ma l’Olanda rientra sul 12-12 ed inizia così un lungo punto a punto, che si risolve in volata ancora in favore degli olandesi, che sul 24-22 sfruttano il secondo set point e portano la partita al quinto, con il punteggio di 25-23.

Nella partita decisiva si va avanti punto a punto, senza break. Al primo stop tecnico gli arancioni sono avanti 8-7 e trovano lo strappo sul 10-8. I francesi sono incapaci di ricucire e si ritrovano sotto anche 10-13, prima di concedere due match ball sul 12-14. L’Olanda non trema e, alla seconda occasione, fa sua la partita per 15-13, portando a casa due punti e lasciandone uno solo ai francesi.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it