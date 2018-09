Volley, Mondiali 2018: Serbia e Bulgaria vittoriose, Australia e Cuba si arrendono

Non solo la netta vittoria dell’Italia sulla Repubblica Dominicana e la clamorosa sconfitta della Francia contro l’Olanda ai Mondiali 2018 di volley maschile. Nella serata si sono giocate altre due partite il cui esito ha rispettato i pronostici della vigilia.

SERBIA vs AUSTRALIA 3-1 (25-20; 21-25; 25-17; 25-19), Pool C a Bari

Gli slavi non incantano ancora sotto il profilo del gioco ma conquistano una vittoria fondamentale e ora si giocheranno il secondo posto nel girone tramite lo scontro diretto con la Russia. Nikola Jovovic riesce a mandare in doppia cifra tutti i compagni di squadra, da annotare le 18 marcature di Srecko Lisinac (3 muri) e i 15 punti di Nemanja Petric, titanico Marko Podrascanin (4 muri, 13 punti), 4 aces per Marko Ivovic e 12 punti per l’opposto Aleksandar Atanasijevic. Max Staples il migliore tra le fila degli oceanici (12).

BULGARIA vs CUBA 3-0 (25-22; 25-16; 25-18), Pool D a Varna

Tutto molto semplice per i padroni di casa presi per mano da Nikolay Uchikov (17 punti) che lancia i verdi verso lo scontro diretto con la Polonia, match che potrebbe cambiare le sorti dell’intera classifica. I caraibici non possono opporre grande resistenza e si giocheranno il penultimo posto nel girone nella sfida contro Porto Rico.













Foto: FIVB