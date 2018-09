Football americano, NFL 2019: i Philadelphia Eagles partono con il piede giusto

Si è disputato stanotte il primo match della NFL 2018-19 a Philadelphia. Ci si attendeva un incontro equilibrato tra gli Eagles, campioni in carica, e gli ambiziosi Atlanta Falcons e le aspettative si sono rivelate fondate.

Primi due quarti molto bloccati: si segna solo su calci piazzati. A smuovere il punteggio due volte Matt Bryan per i Falcons e Jake Elliott per gli Eagles. All’intervallo comanda Atlanta per 6 a 3.

Al 10′ minuti del terzo quarto la partita si infiamma con il touchdown di Jay Ajayi e trasformazione (da un punto) sempre di Elliott che fissa il risultato sul 10-6 per i padroni.

Nell’ultima frazione succede di tutto: touchdown di Tevin Coleman, per Atlanta, da un turnover del quarterback Nick Foles (MVP dello scorso SuperBawl), e mancata conversione di Bryant, ma, a poco più di 2 minuti dalla fine del match, ci pensa ancora Ajayi, touchdown e trasformazione da 2 punti, a regalare la vittoria ai suoi Eagles con il punteggio finale di 18-12. Il sogno 2.0 è partito nel migliore dei modi.

Risultato finale:

Philadelphia Eagles-Atlanta Falcons 18-12

Marcatori:

9′ Bryan (calcio piazzato), 23′ Elliott (calcio piazzato), 27′ Bryan (calcio piazzato), 40′ Ajayi (touchdown), 40′ Elliott (trasformazione da 1 punto), 50′ Coleman (touchdown), 57′ Ajayi (touchdown), 57′ Ajayi (trasformazione da 2 punti)













CLICCA QUI PER METTERE “MI PIACE” ALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL NOSTRO GRUPPO

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

Foto: Shutterstock.com