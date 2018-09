Volley, Mondiali 2018: l’Italia fa il pieno di ascolti, 2 milioni davanti alla tv per la vittoria sulla Dominicana. I dati d’ascolto

Ormai è pallavolo-mania nel nostro Paese grazie all’Italia che continua a vincere ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri hanno infilato quattro vittorie consecutive e puntano al bersaglio grosso, ieri hanno letteralmente demolito la Repubblica Dominicana davanti a 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze che non hanno fatto mai mancare il proprio supporto. Ivan Zaytsev e compagni stanno facendo la differenza e, nonostante un avversario di poco conto e poco appetibile per il grande pubblico, sono riusciti a raccogliere davanti allo schermo ben 2,087 milioni di telespettatori per la diretta trasmessa su Rai Due con uno share del 9,4%.

La partita, iniziata alle ore 21.15, è stata il terzo programma più visto della serata dopo la prima puntata della nuova fiction di Rai Uno (4,9 milioni di spettatori e 23,5% di share per La Vita Promessa) e la Finale del Wild Summer Festival su Canale 5 (1,6 milioni col 10,2%). Siamo in linea con i numeri delle altre partite, segno di una grande costanza e con la speranza che i dati aumentino ulteriormente per la sfida alla Slovenia di domani e soprattutto con la seconda fase in programma a Milano dal 21 al 23 settembre.