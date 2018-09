Volley, Mondiali 2018: Ivan Zaytsev miglior opposto, primo per gli ace! Tutte le classifiche

L‘Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di volley maschile, travolge anche la Repubblica Dominicana e si conferma in testa alla Pool A quando manca solo la sfida alla Slovenia per chiudere la prima fase della rassegna iridata. Per il momento tutto relativamente facile per la nostra Nazionale e i numeri sono tutti dalla nostra come confermano le statistiche ufficiali.

Ivan Zaytsev è in testa alla classifica degli ace realizzati. Addirittura 11 punti dai nove metri per lo Zar, due in più dello sloveno Gasparini mentre il resto della concorrenza è abbondantemente distaccato. Il nostro opposto conduce anche il ranking per efficienza offensiva, addirittura un 66% di media in attacco che gli permette di stare davanti dall’australiano Williams e al polacco Szalpuk fermi al 61%. Il nostro capitano ha messo a segno 65 punti ed è quarto nella classifica dei top scorer guidata dal cinese Jiang (77).

Le statistiche non ci premiamo per quanto riguarda i muri, il fondamentale che ha faticato a entrare in diverse circostanze. Nella classifica dei ricevitori il migliore è Massimo Colaci col 31%.