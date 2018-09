Italia-Slovenia, Calendario Mondiali volley 2018: quando si gioca, a che ora inizia e come vederla in tv

Italia-Slovenia si giocherà martedì 18 settembre (ore 21.15) al Mandela Forum di Firenze, pronto a ospitare l’ultima partita della prima fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento forte di quattro vittorie e va a caccia di un altro successo per presentarsi alla seconda fase a punteggio pieno, obiettivo assolutamente da raggiungere da parte degli azzurri se vorranno coltivare delle serie ambizioni di accedere alla Final Six della competizione.

Si preannuncia grande spettacolo, i ragazzi del CT Chicco Blengini partono leggermente avanti nei pronostici ma di fronte si troveranno l’agguerrita compagine balcanica che può contare su ottimi attaccanti come Gasparini, Urnaut e Cebulj. Ivan Zaytsev e compagni non vogliono più fermarsi, ora è arrivato il momento di tirare fuori gli artigli e di alzare l’asticella per mettere sotto gli avversari e portare a casa dei punti pesantissimi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Slovenia

ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.