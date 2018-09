Volley, Mondiali 2018: le statistiche della prima fase. Ivan Zaytsev miglior battitore e miglior attaccante! Wallace cannoniere

Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di volley maschile che si stanno disputando in Italia e in Bulgaria, è arrivato il momento giusto per dare uno sguardo alle statistiche della rassegna iridata.

MIGLIOR MARCATORE – Il brasiliano Wallace De Souza e il cinese Chuan Jiang dividono il primato con 87 punti, i due opposti sono tallonati dal cubano Miguel Gutierrez (86) ma subito dietro ci sono anche il nostro Ivan Zaytsev (83) e lo sloveno Tine Urnaut (82).

MIGLIOR ATTACCANTE – Ivan Zaytsev domina la classifica con un perentorio 62,75% in fase offensiva, percentuali letteralmente sbalorditive dello Zar (pesa l’88% contro il Belgio) che ha un buon margine nei confronti dell’australiano Lincoln Williams (59,62%) e del russo Egor Kliuka (57,97%).

MIGLIOR MURO – Letteralmente indemoniato il belga Simon Van De Voorde che ne ha stampati a terra ben 21 (1.11 per set) distaccando abbondantemente il cubano Roamy Alonso (14), l’olandese Michael Parkinson (14) e il nostro Simone Anzani (12, 0.71 per set).

MIGLIOR SERVIZIO – Anche in questo caso Ivan Zaytsev guarda tutti dall’alto in basso con addirittura 12 aces (0.71 per set), lo stesso numero realizzato dallo statunitense Taylor Sander e dallo sloveno Mitja Gasparini che però hanno giocato più set.

MIGLIOR RICEVITORE – Al comando gli statunitensi Taylor Sander (42,42%) ed Erik Shoji (40,79%) che precedono lo sloveno Klemen Cebulj (39,57%). Miglior italiano Massimo Colaci, 23esimo con 27,27%.













Foto: Valerio Origo