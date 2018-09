Volley, Mondiali 2018: le squadre qualificate alla Final Six. Italia, Brasile, USA e Serbia già a Torino. Lotta per due posti

Quando manca una giornata al termine della seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile, si è quasi definito il quadro delle squadre qualificate alla Final Six della rassegna iridata. Alla terza fase della competizione parteciperanno soltanto sei Nazionali che verranno divise in due gruppi da tre squadre ciascuno: al Pala Alpitour di Torino, dal 26 al 28 settembre, andranno in scena le sfide che spalancheranno le porte delle semifinali alle migliori quattro formazioni. Ma quali sono le qualificate alla terza fase dei Mondiali 2018?

QUALIFICAZIONE CERTA:

– Italia (prima nella Pool E a Milano)

– Brasile (primo nella Pool F a Bologna)

– USA (primi nella Pool G a Sòfia)

– Serbia (mal che vada sarà una delle due migliori seconde)

IN LOTTA PER I DUE POSTI RIMANENTI:

– Alla Russia basterà battere la Finlandia con qualunque risultato per essere tra le due migliori seconde e volare a Torino. Missione assolutamente alla portata dei Campioni d’Europa, il pass è praticamente certo.

– Per l’ultimo posto sono in lizza la Polonia e la Francia. I transalpini sono obbligati a battere l’Argentina e a sperare che i Campioni del Mondo perdano contro la Serbia, in tutti gli altri casi si qualificherebbero i biancorossi. Serbia prima nella Pool H di Varna in caso di vittoria o sconfitta 2-3 contro la Polonia.

QUALI SARANNO I GIRONI DELLA TERZA FASE?

I gironi della terza fase verranno definiti tramite un sorteggio che si svolgerà lunedì 24 settembre (ore 11.00). Clicca qui per il regolamento dettagliato.

