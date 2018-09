Volley, Mondiali 2018: la Serbia vede la Final Six, il Canada smorza l’Iran, Belgio e Olanda restano in corsa

Si sono giocate quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di volley maschile in attesa di una super serata con Italia-Russia, Francia-Polonia, Brasile-Slovenia e USA-Bulgaria.

SERBIA vs ARGENTINA 3-0 (25-18; 25-22; 25-22), Pool H a Varna

Gli slavi non si fermano più, dopo aver sconfitto la Francia sbrigano anche la pratica sudamericana (l’Albiceleste aveva probabilmente nelle gambe la fatica della partita vinta ieri sera contro la Polonia e in panchina non c’era neppure Julio Velasco a causa di una squalifica), salgono al primo posto in classifica e ora vedono davvero molto vicina la terza fase della rassegna iridata. Coach Grbic ha deciso di risparmiare Aleksandar Atanasijevic dopo i 38 punti siglati ieri, sugli scudi Drazen Luburic (14) e Marko Ivovic, da annotare i 3 muri di Marko Podrascanin che ha giocato la seconda parte dell’incontro. Cristian Poglajen, con i suoi 10 punti, è stato il migliore marcatore della già eliminata Argentina.

OLANDA vs FINLANDIA 3-1 (25-19; 23-25; 25-16; 25-13), Pool E a Milano

L’Olanda infila la quinta vittoria nel torneo e continua a sperare in una clamorosa qualificazione alla Final Six ma per riuscire nell’impresa ha assolutamente bisogno che l’Italia fermi la Russia questa sera. Gli orange si fanno sorprendere nel secondo set ma per il resto controllano agevolmente i modesti nordici, incapaci alla lunga di tenere il passo dei solidi tulipani. Show personale dell’opposto Nimir Abdel-Aziz (22 punti), doppia cifra anche per Thijs Ter Horst (16) e Thomas Koelewijn (14) mentre alla Finlandia non basta il buon Urpo Sivula (23).

CANADA vs IRAN 3-2 (25-20; 20-25; 25-15; 23-25; 15-12), Pool G a Sòfia

I nordamericani vincono al tie-break una partita davvero pazza e salgono a quota 4 vittorie proprio come i persiani (avanti di un punto) ma è un risultato che mette entrambe le squadre al muro, sperare di qualificarsi alla Final Six ora è davvero molto arduo: dovranno fare la corsa sulla Bulgaria (sperando che questa sera perda contro gli USA), vincere domani e auspicare in risultati favorevoli dagli altri campi per essere una delle migliori seconde. Strepitosa prestazione da parte di John Perrin e Nicholas Hoag (29 punti a testa) che riescono così a zittire Ghafour (24), Ebadipour (17) e compagni.

BELGIO vs AUSTRALIA 3-0 (28-26; 28-26; 25-20), Pool F a Bologna

I Red Dragons si rialzano dopo la scoppola maturata ieri contro la Slovenia ma sperare seriamente di lottare per la Final Six è pura utopia, bisognerà battere il Brasile domani e attendere risultati ultra favorevoli dagli altri campi. I ragazzi di Andrea Anastasi riescono comunque a portare a casa una vittoria importante per l’onore grazie a Sam Deroo (22 punti) e Igor Grobelny (18, 5 muri) che mettono un freno a Paul Carroll (16) e Nehemiah Mote (14).