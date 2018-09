Volley, Mondiali 2018: Julio Velasco squalificato per il gesto dell’ombrello! Il Maestro salta la sfida alla Serbia

Julio Velasco è stato squalificato per una giornata ai Mondiali 2018 di volley maschile a causa del reiterato gesto dell’ombrello eseguito più volte ieri sera al termine della partita vinta contro la Polonia per 3-2 nonostante gli innumerevoli errori arbitrali. La FIVB ha deciso di punire il Maestro con un turno di stop da scontare in questa rassegna iridata, motivo per cui attualmente non è sulla panchina dell’Albiceleste che sta affrontando la Serbia a Varna (Bulgaria).

Il VIDEO del gesto del Guru ha fatto il giro del web e la Federazione Internazionale non gliela ha fatta passare liscia, anzi si riserva di prendere ulteriori provvedimenti. Ricordiamo che quella di oggi doveva essere la penultima partita di Velasco alla guida della Nazionale del Suo Paese natale (domani l’addio in occasione del match contro la Francia), da ottobre guiderà esclusivamente Modena.













Foto: FIVB