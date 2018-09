Volley, Mondiali 2018: la Francia batte l’Argentina e ora tifa Serbia per qualificarsi, gli USA chiudono da imbattuti!

È incominciata l’ultima giornata della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley maschile, oggi si completa il quadro delle squadre qualificate alla terza fase a cui sono già ammesse Italia, Brasile, USA e Serbia. Nel pomeriggio bulgaro si sono disputate due partite.

FRANCIA vs ARGENTINA 3-1 (25-16; 25-20; 26-28; 25-19), Pool H a Varna

I Galletti eseguono il proprio compito e ora devono soltanto incrociare le dita per sperare di qualificarsi alla terza fase: i transalpini, infatti, devono sperare che la Serbia batta la Polonia nel big match in programma alle ore 19.40 altrimenti dovranno fare le valigie ben prima del previsto in favore degli slavi e dei Campioni del Mondo. Earvin Ngapeth (28 punti) e Kevin Tillie (15), entrambi chiamati in causa da Benjamin Toniutti che ha dovuto scontare la scarsa precisione dell’opposto Stephen Boyer (12), hanno messo sotto l’Albiceleste di Julio Velasco che è tornato in panchina dopo la squalifica e che ha chiuso con questa sconfitta la sua avventura sulla panchina della sua Nazionale (non bastano le 15 marcature di Loser e le 13 di Conte).

USA vs IRAN 3-0 (25-23; 26-24; 26-24), Pool G a Sòfia

La corazzata a stelle e strisce completa il proprio cammino perfetto ed è l’unica squadra a presentarsi a Torino da imbattuta. Otto vittorie consecutive per gli americani che sconfiggono i persiani sempre col minimo scarto risparmiano tutti i titolari: Anderson, Russell, Sander, Christenson e Holt si accomodano in panchina e allora il top scorer è Benjamin Patch (17 punti, 4 muri).

Foto: Valerio Origo