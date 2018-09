Baseball, Super6 2018: tutte le partite dell’Italia. Date, programma, orari e tv

Si avvicina il debutto dell’Italia al Super 6 di baseball 2018, prima edizione del torneo che, a Hoofddorp, unisce baseball e softball in un unico (bellissimo) spazio con diversi campi dell’una e dell’altra specialità a pochi metri di distanza tra di loro.

I 24 azzurri convocati giocheranno per quattro volte sul campo principale e per una volta, contro la Spagna, su un campo secondario, in contemporanea con Germania-Repubblica Ceca.

Le partite della nostra Nazionale saranno visibili, secondo il programma che vedrete qui sotto, su baseballsoftball.tv in diretta streaming.

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE

11:00 Italia-Germania

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE

11:00 Italia-Belgio

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE

19:30 Italia-Olanda

VENERDI’ 21 SETTEMBRE

15:00 Italia-Repubblica Ceca

SABATO 22 SETTEMBRE

11:00 Italia-Spagna













Foto: FIBS / Oldmanagency