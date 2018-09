Volley, Mondiali 2018: Italia-Serbia, il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni

Questa sera (ore 21.15) l’Italia sfiderà la Serbia nella prima partita della terza fase ai Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino gli azzurri andranno a caccia di una vittoria che ci avvicinerebbe in maniera sensibile alle semifinali, la nostra Nazionale si farà trascinare dal proprio pubblico e cercherà di sconfiggere un avversario di altissima levatura, sempre particolarmente ostico e molto difficile da affrontare per la caparbietà, la grinta e l’aggressività agonistica dei suoi uomini.

La nostra Nazionale dovrà essere perfetta, non dovranno esserci cali di tensione e bisognerà tenere alto il ritmo per tutto l’incontro. Proprio per questo motivo il CT Chicco Blengini si affiderà al sestetto titolare dopo aver “liberato i cani” contro l’Olanda: oggi tornano protagonisti i nostri uomini di punta per farci volare sempre più in alto. Simone Giannelli in cabina di regia con le sue mani fatate pronto a smarcare e a chiamare in causa la potenza dell’opposto Ivan Zaytsev e la classe dello schiacciatore Osmany Juantorena che sarà affiancato di banda da Filippo Lanza, chiamato ad alzare il proprio livello di gioco. Al centro Simone Anzani e Daniele Mazzone dovranno cercare di giganteggiare contro i muri avversari, Massimo Colaci il libero destinato a innumerevoli sacrifici.

Dall’altra parte bisognerà tenere in considerazione soprattutto l’opposto Aleksandar Atanasijevic (Perugia), il martello mancino Uros Kovacevic (Trento) e il centrale Marko Podrascanin (Perugia): conosciamo benissimo il loro gioco e sappiamo come possono farci male. Di seguito il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile.

ITALIA: Giannelli – Zaytsev, Juantorena – Lanza, Anzani – Mazzone, Colaci

SERBIA: Jovovic – Atanasijevic, Kovacevic – Ivovic (Petric), Podrascanin – Lisinac, Rosic













Foto: Valerio Origo