Volley, Mondiali 2018: Italia-Serbia. A che ora inizia e su che canale vederla in tv

Mercoledì 26 settembre si giocherà Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino, gli azzurri torneranno in campo per incominciare la terza fase della rassegna iridata: si riparte con la sfida contro gli slavi, un avversario particolarmente ostico e difficile da affrontare che sicuramente ci metterà a dura prova. La nostra Nazionale ha comunque tutti i mezzi per avere la meglio sulla compagine guidata da Nikola Grbic, Ivan Zaytsev e compagni non vogliono più fermarsi dopo aver incantato nelle prime due fasi e inseguono una vittoria che sarebbe fondamentale per puntare alle semifinali con ancora maggiore convinzione.

Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo piemontese, gli azzurri vogliono continuare a sognare e a regalare grandi emozioni al proprio pubblico, ormai è scoppiata la pallavolo-mania nel nostro Paese e bisogna spingere a tutta per volare il più in alto possibile. Dall’altra parte della rete troveremo i vari Atanasijevic, Kovacevic, Podrascanin ma le conoscenze del nostro campionato non devono spaventarci e dobbiamo puntare dritti al successo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo