Volley, Mondiali 2018: Italia-Russia, quando giocano gli azzurri la prossima partita? Data, programma, orario d’inizio e tv

Sabato 22 settembre è il grande giorno di Italia-Russia ai Mondiali 2018 di volley maschile, un big match davvero incredibile e imperdibile che andrà in scena al Mediolanum Forum di Milano. Gli azzurri sono davvero a un passo dalla qualificazione alla Final Six e se la dovranno vedere con i Campioni d’Europa, già con le spalle al muro e obbligati a vincere per continuare a sperare. Si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante che finalmente ci darà fin dove può arrivare la nostra Nazionale: ci troveremo di fronte un’autentica corazzata che ha sì steccato nella prima fase ma che ha tutte le carte in regola per puntare al titolo iridato.

Ivan Zaytsev e compagni dovranno dare indicazioni importanti contro Mikhaylov, Muserskiy e gli altri fenomeni: un successo ci assicurerebbe sostanzialmente il primo posto nel girone e un vantaggio importante in ottica terza fase. Ma quando si giocherà Italia-Russia ai Mondiali e quando giocheranno gli azzurri la prossima partita?

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 22 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.