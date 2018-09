Volley, Mondiali 2018: Italia-Rep. Dominicana 3-0, le parole degli azzurri. Mazzone e Colaci: “Contava solo la vittoria, vogliamo la quinta”

Tutto facile per l’Italia contro la Repubblica Dominicana ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri hanno travolto i caraibici con un netto 3-0 conquistando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e aumentando le proprie chance di qualificazione alla terza fase. La nostra Nazionale non ha avuto problemi contro un avversario modesto e praticamente mai in partita, i ragazzi del CT Chicco Blengini erano convinti dei propri mezzi già prima dell’incontro e hanno dimostrato la propria superiorità. Queste le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato tramite la Federvolley.

DANIELE MAZZONE: “Siamo felici per questa vittoria, era importante non calare a livello di concentrazione e chiudere velocemente la partita. Questa sera sono soddisfatto di aver contribuito con il mio servizio ad aiutare la squadra, nel periodo di preparazione a Cavalese è un fondamentale su cui ho lavorato molto. Martedì affronteremo la Slovenia, una formazione che conosciamo bene, siccome quasi tutti i loro giocatori hanno militato o militano nel nostro campionato”.

MASSIMO COLACI: “Questa sera non è stata una partita bellissima, ma l’unica cosa che contava era portare a casa il risultato. Vogliamo continuare su questa strada, chiudere al primo posto con cinque vittorie sarebbe davvero un bel vantaggio per la seconda fase di Milano. Da domani ci concentreremo sulla Slovenia, un’avversaria non facile da affrontare”.













Foto: FIVB