Volley, Mondiali 2018: Italia, ora si comincia! Show al Foro Italico, Roma abbraccia gli azzurri: si parte contro il Giappone

Ora è finito il tempo delle chiacchiere, l’attesa sta per terminare, domani si inizierà a fare tremendamente sul serio. Domenica 9 settembre inizieranno i Mondiali 2018 di volley maschile e l’Italia sarà subito protagonista al Foro Italico di Roma: la nostra Nazionale aprirà la rassegna iridata davanti a 11000 spettatori infuocati che saranno pronti a sostenere gli azzurri nella sfida inaugurale contro il Giappone, una ouverture estremamente affascinante sotto il cielo della capitale grazie alle positive condizioni meteo. Sugli spalti ci sarà anche il Presidente Sergio Mattarella e ci saranno anche i Campioni del Mondo del passato per una notte che si preannuncia davvero imperdibile e avvincente.

L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico ma non deve sottovalutare la compagine asiatica che darà davvero l’anima per cercare di agguantare un risultato di assoluto prestigio: i Samurai del Sol Levante, a due anni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, daranno davvero tutto per fare salare il banco e i ragazzi del CT Chicco Blengini non possono dare nulla per scontato. Sicuramente ci sarà tanta tensione e l’emozione si farà sentire nelle prime battute, gli azzurri devono sciogliersi e poi dare davvero tutto per incominciare al meglio questo cammino che ci auguriamo ci porti fino alla Final Six di Torino dove tra tre settimane si assegnerà il titolo.

Si riparte dunque da Roma dopo i deludenti Europei 2017 e dopo due Nations League/World League non all’altezza, si ricomincia con la formazione che due anni fa alle Olimpiadi di Rio 2016 conquistò la medaglia d’argento (cambiano soltanto i centrali rispetto al sestetto del Maracanazinho). L’Italia ha bisogno dei tre punti perché tutti i risultati si porteranno dietro nella seconda fase, bisogna mettere fieno in cascina prima del trasferimento a Firenze dove da giovedì sfideremo Belgio, Slovenia, Argentina e Repubblica Dominicana.

C’è tanta pressione attorno alla Nazionale che nell’ultimo mese si è allenata duramente a Cavalese per arrivare pronta a puntino per l’appuntamento più importante della stagione. Le aspettative sono davvero alte e bisognerà cercare di non deluderle, serve la grinta dei giorni migliori, serve l’intesa di Rio, serve quella cattiveria agonistica che permette di fare la differenza. Le bordate di Ivan Zaytsev, la classe di Osmany Juantorena, la regia di Simone Giannelli, la solidità di Filippo Lanza, le difese di Massimo Colaci, i muri di Simone Anzani e Daniele Mazzone: ripartiamo da qui per sognare in grande.