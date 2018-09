Basket, Torneo di Amburgo: l’Italia chiude al terzo posto battendo la Germania. Nicolò Melli migliore degli azzurri

L’Italia chiude la Supercup di Amburgo con una vittoria. Gli azzurri hanno battuto la Germania col punteggio di 71-62, decidendo la partita a cavallo tra gli ultimi due quarti con un parziale di 15-0. Nel successo della Nazionale guidata da Meo Sacchetti spicca in modo netto Nicolò Melli, autore di 20 punti e 10 rimbalzi; in doppia cifra anche Pietro Aradori e Gigi Datome, che di punti ne assommano rispettivamente 11 e 10. Alla Germania non basta vedere Dennis Schröder recapitarne 21 nel canestro, al pari dei 12 (con 10 rimbalzi) di Maximilian Kleber e dei 10 di Maik Zirbes.

Il primo quarto inizia com’era iniziata la partita con la Repubblica Ceca, cioè male: la Germania vola subito 0-9 con un consistente apporto di Dennis Schröder. Prima Datome e poi Cinciarini provano a suonare la carica per gli azzurri (6-11), ma Kleber e Jarrow, ancora ispirati da Schröder, firmano il +10 tedesco, che diventa +13 (8-21) con una tripla del neo-giocatore degli Oklahoma City Thunder. Brian Sacchetti, non pago dell’ottima serata di ieri, mette tre tiri liberi su quattro, poi serve un paio di assist per Filloy e Abass, che convertono l’uno per una tripla, l’altro per due punti: -7 (16-23). A Luca Vitali, però, viene fischiato fallo tecnico: Schröder ringrazia, mette il libero e poi i due punti del 16-26 che chiudono i primi 10 minuti.

Al rientro in campo, l’Italia è letteralmente trasformata: vuoi i problemi di falli di Giffey e Schröder, vuoi Melli che trascina i suoi con sei punti in un minuto e mezzo cui ne aggiunge due più tardi, gli azzurri trovano un parziale di 18-4 che, nel giro di poco più di sei minuti, cambia tutta la situazione. Si sbloccano anche Candi ed Aradori, con quest’ultimo che piazza la tripla del 34-30 capace di provocare il time-out tedesco. Dopo un minuto e mezzo senza canestri, la Germania torna a segnare con Seiferth e poi trova il pari con con Kleber. Due liberi di Brian Sacchetti portano l’Italia sul 36-34, punteggio che rimane tale fino all’intervallo lungo perché i tedeschi sbagliano tre tiri negli ultimi 30 secondi, due con Schröder e uno con Kleber.

Nel terzo periodo le due squadre non si staccano l’una dall’altra, con le rispettive voci grosse rispondenti ai nomi di Melli e Schröder, che col canestro del 45-46 giunge a quota 20 punti. Dopo i punti da canestro e fallo per il 50-51 giunti da Barthel, però, l’Italia si accende: due di Vitali, cinque di Aradori e tre di Filloy e la Nazionale di Meo Sacchetti è sul 60-51, avendo fra l’altro costretto Schröder a giocare con tre falli a proprio carico. Nel frattempo, il conto degli assist di Sacchetti figlio sale a quota 4.

Gli azzurri iniziano gli ultimi 10 minuti continuando il parziale con un canestro di Filloy, ma un minuto dopo Brian Sacchetti commette secondo e terzo fallo in un amen. I tedeschi non ne approfittano, perché Vitali ruba palla a Giffey per poi servire Datome, che da tre piazza il 65-51. Barthel decide che 15 punti azzurri di fila possono bastare, ma Melli replica a lui e Schröder con la tripla del +14. Gli ultimi cinque minuti sono costellati di errori e i padroni di casa non rientrano più: finisce 71-62 e l’Italia fa registrare una vittoria che incoraggia in vista delle partite con Polonia e Ungheria, che inizieranno la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019.

ITALIA-GERMANIA 71-62 (16-26, 36-34, 60-51)

ITALIA – Aradori 11, Biligha 2, L. Vitali 5, Melli 20, Candi 2, Filloy 8, Cinciarini 8, Flaccadori ne, Abass 2, Tonut, B. Sacchetti 5, Datome 10. All. R. Sacchetti

GERMANIA – Seiferth 2, Giffey 4, Akpinar 3, Tadda, Doreth, Grof ne, Schröder 21, Barthel 5, Kleber 12, Thiemann 2, Zirbes 10, Jallow 3. All. Rödl













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo