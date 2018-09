Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone nella morsa del meteo. Se domenica al Foro Italico pioverà, si andrà al PalaLottomatica

Roma, 9 settembre 2018. Luogo e città della partita di apertura dei Mondiali di volley 2018 sono definiti da tempo, così come esauriti da mesi sono i biglietti per la partita che opporrà l’Italia al Giappone nel proprio debutto. Tuttavia, Zaytsev e compagni potrebbero doversi trasferire al chiuso per giocare la partita, attualmente programmata per domenica al Foro Italico alle ore 19:30.

L’estate romana, infatti ha regalato un mix di giorni di pioggia non proprio semplici da gestire e di previsioni del tempo malaccorte. Non fa eccezione domenica: ad oggi sono fortunatamente previste soltanto nuvole, ma fino a qualche giorno fa la prospettiva era di lunghe ore di caduta dell’acqua sopra il Foro Italico proprio nelle ore della partita. Per questo, racconta alla Gazzetta dello Sport il responsabile eventi su Roma Luciano Cecchi, è previsto oggi pomeriggio un consulto tra CONI, FIPAV, comitato organizzatore locale e Aeronautica: se le previsioni saranno confortanti, da domani si procederà ad allestire tutto il necessario per svolgere l’incontro sul Centrale normalmente destinato al tennis, altrimenti ci si sposterà qualche chilometro più a sud, direzione PalaLottomatica. Il campo comprensivo di taraflex e parterre verrà però montato sul terreno dell’ex PalaEur in qualsiasi caso, per essere pronti a un repentino spostamento di sede, quand’anche ciò comportasse lo spostamento della partita al lunedì.

In ogni caso, per i possessori dei biglietti del Foro Italico non ci saranno problemi: sottolinea sempre Cecchi che i tagliandi sono stati emessi in modo tale da essere già parametrati per il PalaLottomatica, compatibilmente con le differenze tra i due impianti (al Foro ci sono due anelli più una piccola parte di raccordo, al PalaLottomatica tre anelli propriamente detti).

Alla partita inaugurale dei Mondiali sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.













Foto: Elena Zanutto