Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone. A che ora inizia e su che canale vederla in tv? C’è la diretta gratis sulla Rai!

L’Italia è pronta per affrontare il proprio debutto ai Mondiali 2018 di volley maschile: domenica 9 settembre (ore 19.30) gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico di Roma per sfidare il Giappone nell’incontro d’apertura della rassegna iridata. La nostra Nazionale giocherà all’aperto, davanti a 11mila tifosi che daranno tutto il loro apporto per spingere i ragazzi del CT Chicco Blengini verso il successo, determinante per il prosieguo del nostro cammino in questa competizione.

Ivan Zaytsev e compagni partiranno con tutti i favori del pronostico, pronti a trascinare un popolo intero come due anni fa in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016 concluse poi con la conquista della medaglia d’argento. Italia-Giappone avrà la ribalta della diretta tv, gratis e in chiaro, su un canale generalista come Rai Due per entrare davvero nelle case di tutti gli italiani, anche di chi non segue assiduamente la pallavolo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia-Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo