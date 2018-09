MotoGP, GP San Marino Misano 2018: come vedere in tv la gara gratis e in chiaro. Gli orari e il programma su TV8

Dopo i primi due giorni di prove libere e qualifiche è giunto il momento della gara del GP San Marino Misano 2018, tredicesimo appuntamento della stagione del Motomondiale. Lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) partirà dalla pole e con i favori del pronostico nella corsa della classe regina, ma dovrà vedersela con il compagno di squadra Andrea Dovizioso e con il leader del Mondiale Marc Marquez (Honda). Questi tre piloti dovrebbero avere qualcosa in più rispetto agli altri nel passo gara, anche se le Yamaha ufficiali di Rossi e Viñales sono parse in crescita e perciò non sono tagliate fuori dalla lotta per il podio. Grande attesa per il sorprendente Jack Miller (Ducati Pramac), autore di un giro fenomenale che gli è valso la seconda posizione in griglia di partenza alle spalle di un inarrivabile Lorenzo. Valentino Rossi partirà dalla terza fila (settima casella) e dovrà centrare una grande partenza per provare a rimanere attaccato al gruppo di testa e giocarsi il podio fino alla fine.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP San Marino Misano 2018, 13ma tappa del Motomondiale. La gara sarà trasmessa in diretta tv su TV8 ed in diretta streaming su TV8, inoltre sarà possibile seguire l’evento con la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 9 SETTEMBRE

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo