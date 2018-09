Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone, i Samurai ai raggi X. Gli avversari degli azzurri: sestetto all’arrembaggio, spiccano Nishida e Ishikawa

Il Giappone sarà il primo avversario dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile. Oggi domenica 9 settembre (ore 19.30) gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico di Roma per affrontare la compagine asiatica nell’incontro d’apertura della rassegna iridata e di conseguenza anche della Pool A in cui figurano Belgio, Slovenia, Argentina e Repubblica Dominicana. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico ma non deve sottovalutare un avversario comunque particolarmente ostico e impegnativo anche se con degli evidenti limiti tecnici.

I Samurai puntano buona parte del loro gioco su una strenua difesa, tipica delle formazione asiatiche (soprattutto femminili): non è mai facile mettere palla a terra contro di loro, sono molto rapidi anche in fase di costruzione e veloci in impostazione per cercare di sorprendere in attacco. Fanno paura soprattutto per la temerarietà e perché non hanno nulla da perdere. I ragazzi di coach Yuichi Nakagaichi ci hanno già battuto nell’ultima Nations League ma l’Italia non era in formazione tipo (mancavano Zaytsev e Juantorena, Giannelli si infortunò nel corso del terzo set). L’uomo di punta è il giovane opposto Yuji Nishida, micidiale classe 2000 che può davvero fare male in diagonale con Masahiro Sekita o Naonobu Fuji. Temibile anche il capitano Masahiro Yanagida, solido schiacciatore in coppia con Tatsuya Fukuzawa.

Gli appassionati italiani conosceranno bene Yuki Ishikawa, martello che ha giocato a Modena e a Latina, da vedere però se sarà titolare nel rodato schema del Giappone che torna ai Mondiali dopo la mancata qualificazione di quattro anni fa e che utilizzerà questo appuntamento come trampolino di lancio verso le Olimpiadi casalinghe di Tokyo 2020.