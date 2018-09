Volley, Mondiali 2018: Italia, finalmente si gioca! Azzurri in campo, sfida pirotecnica al Belgio di Anastasi

Finalmente si ritorna in campo, l’attesa stava diventando spasmodica, quattro giorni senza giocare sono decisamente troppi e il pubblico non vedeva l’ora di rivivere una notte di passione con la proprio Nazionale. Ora ci siamo: domani sera (ore 21.15) l’Italia sfiderà il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2018 di volley maschile. Dopo l’esordio vincente contro il Giappone nella bolgia del Foro Italico di Roma, i ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere con i Red Dragons di fronte ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze (già sold out). L’incontro si preannuncia estremamente combattuto e avvincente, sarà già cruciale per il prosieguo della nostra rassegna iridata visto che tutti i risultati si portano dietro nella seconda fase.

L’Italia partirà con i favori del pronostico, negli ultimi giorni si è allenata e ha preso le misure con l’impianto del capoluogo toscano, ha studiato attentamente gli avversari ed è pronta per incantare. Ivan Zaytsev e compagni sentiranno sicuramente la pressione della partita e l’emozione non mancherà ma bisognerà subito prendere coraggio per mettere in difficoltà la compagine guidata da Andrea Anastasi, nostro ex CT (quarto ai Mondiali 2010 in casa) al primo anno sulla panchina di questa squadra che lo scorso anno ci eliminò ai quarti di finale degli Europei (ma noi non eravamo in formazione tipo). Il Belgio va assolutamente preso con le pinze, questa sera giocherà contro l’Argentina di Julio Velasco e potremo farci un’idea più precisa sul loro gioco che comunque si è sempre contraddistinto per delle buone trame difensive e per un solido muro.

A fare paura sono soprattutto lo schiacciatore Sam Deroo, l’opposto Bram Van Den Dries e il centrale Pieter Verhees: si tratta di tre uomini che possono seriamente crearci dei grattacapi ma la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e continuare a sognare in grande. Servirà naturalmente una grande prestazione da parte delle nostre stelle, bisognerà naturalmente rivedere qualche dettaglio rispetto al gioco visto contro i nipponici e non si dovranno commettere tanti errori al servizio perché i Red Dragons cercheranno di approfittare di ogni nostra debolezza. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena dovranno alzare il livello offensivo della nostra squadra, azionati da Simone Giannelli chiamato ancora a servire anche i centrali Simone Anzani e Daniele Mazzone come fatto domenica e a sfruttare la buona verve di Filippo Lanza, Massimo Colaci il nostro libero questa volta chiamato a un compito decisamente importante.













Foto: Luigi Mariani LivePhotoSport