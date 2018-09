Pallanuoto, Champions League 2018-2019: esordio vincente per la BPM Sport Management

Parte molto bene il cammino della BPM Sport Management nel secondo turno della Champions League di pallanuoto 2018-2019. Nel primo incontro in terra spagnola la compagine tricolore batte per 12-4 i padroni di casa dell’Astralpool Sabadell: protagonisti Drasovic e capitano Luongo, autori di una tripletta. Questa è la sesta vittoria consecutiva tra primo e secondo round per i Mastini in campo europeo.

Le parole di Baldineti: “Abbiamo fatto un’ottima partita, ma il risultato non deve trarre in inganno perché il Sabadell l’anno scorso ha fatto il girone di Champions e in casa aveva messo in difficoltà tante squadre. Noi siamo stati bravi tutti, una gran partita di Lazovic, ma in generale una grande partita a livello difensivo. Siamo andati bene con l’uomo pari e anche con l’uomo in più. Domani sarà ancora più difficile di oggi, perché penso che in questo momento il Terrasa sia superiore al Sabadell. Sono però convinto che sarà un’altra bella partita, ma io ho fiducia nella nostra squadra e sono sicuro che quest’anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

ASTRALPOOL SABADELL 4 – BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT 12

ASTRALPOOL SABADELL: Serrano, S. Cabanas 1, Carrillo, Matoso, Bustos 1, Lynde, Fenoy 1, Muller, Reixach Boix, Lopez Escribano 1, Carrasco, V. Cabanas, Mardones Carreras. All.: Gomez.

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Dolce, Damonte 1, Alesiani 1, Fondelli 2, Di Somma, Drasovic 3, Bruni 1, Mirarchi 1, Luongo 3, Casasola, Valentino, Nicosia. All.: Baldineti.

ARBITRI: Margeta (Slo), Achladiotis (Gre).

NOTE: parziali 1-2; 1-5; 2-2; 0-3. Superiorità: Astralpool Sabadell: 4/11; Busto Bpm Sport Management: 6/13. Espulsioni definite: Dolce (Bpm) e Matoso (Sab) nel quarto tempo.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato Stampa Sport Management