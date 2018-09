Volley, Semifinali Mondiali 2018: Brasile-Serbia e Polonia-USA. Programma, orari e tv

Si sono definite le semifinali dei Mondiali 2018 di volley maschile che si giocheranno sabato 29 settembre al Pala Alpitour di Torino. Il Brasile affronterà la Serbia mentre la Polonia se la dovrà vedere con gli USA: i Campioni Olimpici hanno vinto la Pool I e ora andranno a caccia della quinta finale iridata consecutiva (tre vinte, persa l’ultima) ma di fronte si troveranno i temibili slavi che hanno esibito un grandissimo gioco fino a questo punto del torneo; i Campioni del Mondo, invece, hanno primeggiato nella Pool J e ora se la dovranno vedere contro gli USA reduci dal bronzo in Nations League.

Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo piemontese anche se purtroppo non vedremo all’opera l’Italia che ha dovuto abbandonare la competizione con un quinto posto. Ci aspettano due partite succulente e avvincenti sulla carta molto equilibrata, le due vincitrici si affronteranno ovviamente nella Finale di domenica 30 settembre in programma sempre in questo palazzetto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle semifinali dei Mondiali 2018 di volley maschile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due (salvo altre comunicazioni), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 29 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs Serbia

21.15 Polonia vs USA

SEMIFINALI MONDIALI VOLLEY 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo