Volley, Mondiali 2018: Italia-Belgio 3-0, una magia azzurra e un volo pindarico. La Nazionale incanta tra attacchi spaziali e difese di fuoco

Ivan Zaytsev surreale, Simone Giannelli divino, Filippo Lanza chirurgico, Osmany Juantorena letale, Massimo Colaci esagerato, Simone Anzani e Daniele Mazzone granitici. Questo è il cast al gran completo di un’Italia letteralmente micidiale, una Nazionale pazzesca e su di giri con una continuità disarmante, 90 minuti di grande volley confezionati da una squadra che ha surclassato il Belgio, un avversario ostico e molto temuto che non è mai stato in partita, spazzato via dagli azzurri scatenati e di un’altra dimensione: quella vinta ieri al Mandela Forum di Firenze è indubbiamente la migliore partita degli ultimi due anni, era dalle Olimpiadi di Rio 2016 che non vedevamo un’Italia così tonica, incisiva, convinta dei propri mezzi, sbarazzina e coriacea, perfetta e concreta senza black-out e spietata dal primo all’ultimo pallone.

Il sestetto titolare ha ridimensionato i Red Dragons, facendoli quasi sembrare una formazione di terza fascia, una lontana parente di quella che dodici mesi fa ci umiliò ai quarti di finale degli Europei. Semplicemente è stata l’Italia a dettare legge e a non permettere agli avversari di tenere botta, non ha mai abbassato il ritmo e la guardia entusiasmando i 7500 spettatori presenti sugli spalti dell’impianto toscano, illuminando in lungo e in largo. Era la prima partita vera dopo l’esordio abbastanza agevole contro il Giappone, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno superato brillantemente il test e hanno dato una risposta importante a tutta la concorrenza, dimostrando di poter lottare per qualcosa di importante anche se è ancora troppo presto per tracciare un bilancio, bisogna quantomeno aspettare le sfide all’Argentina di Julio Velasco (prossimo avversario, sabato 15 settembre) e alla Slovenia (martedì in chiusura di prima fase) per avere un quadro ben preciso della situazione.

Tra un attacco ai limiti della perfezione, una delle migliori difese degli ultimi 24 mesi, una regia celestiale e una prestanza concreta sottorete, l’Italia prova a spiccare il volo in questi Mondiali e lancia dei segnali positivi. Gli appassionati ringraziano, si sono goduti una seria stupenda e non vogliono smettere di sognare: bisogna continuare a spingere, ora la speranza di arrivare alla seconda fase con 5 vittorie è sempre più concreta e sarebbe cruciale per poi avere maggiori chance di essere tra le magnifiche sei che si giocheranno il titolo a Torino. Partita dopo partita, passo dopo passo, volando bassi ma con la convinzione che questa è una grande Italia.













Foto: FIVB