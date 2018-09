LIVE Italia-Polonia, Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA: a che ora comincia e su che canale vederla in tv

Mancano ormai poche ore all’attesissimo incontro dell’ItalBasket in casa (a Bologna) contro la Polonia, in un match che assegna due punti pesantissimi nella seconda fase delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2019 in Cina, competizione che la nazionale italiana non gioca dal lontano 2006 (tramite una wild card). Un’Italia che affronta questa finestra di settembre senza i due “americani” Danilo Gallinari e Marco Belinelli, perciò i leader della squadra saranno Gigi Datome e Nicolò Melli, chiamati a trascinare i compagni verso l’impresa. Gli avversari sono insidiosi ma alla portata degli azzurri, considerando le assenze di Lampe e Wojciechowski per problemi fisici dell’ultim’ora.

La sfida valida per le Qualificazioni Mondiali tra Italia e Polonia si giocherà questa sera alle ore 20.15 al PalaDozza di Bologna. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201 di Sky) e Sky Sport Arena (204), mentre la diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Sky Go. OASport vi garantisce la copertura dell’evento con la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro degli azzurri con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito il programma completo della sfida.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

Ore 20.15 Italia-Polonia – Qualificazioni Mondiali 2019 – PalaDozza, Bologna

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo