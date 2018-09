Volley, Mondiali 2018: Italia-Belgio. Programma, orari e tv

Dopo l’esordio di fuoco contro il Giappone, l’Italia si trasferisce a Firenze per proseguire la propria avventura ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri saranno impegnati al Mandela Forum del capoluogo toscano ma dovranno aspettare ben quattro giorni prima di tornare in campo: giovedì 13 settembre, alle ore 21.15, i ragazzi del CT Chicco Blengini affronteranno il Belgio nella seconda partita della rassegna iridata. Si tratterà subito di uno snodo importante dell’intera competizione, la nostra Nazionale ha bisogno di una vittoria per guardare con più fiducia verso la seconda fase e aumentare il numero di possibilità di volare alla Final Six di Torino.

L’Italia incrocerà i Red Dragons di Andrea Anastasi che lo scorso anno ci demolirono nei quarti di finale degli Europei ma erano assenti Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena. Si preannuncia una partita estremamente complicata e difficile per il nostro sestetto che però partirà favorito contro Sam Deroo e compagni guidati dal Nano, vecchia gloria della nostra pallavolo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Belgio

ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.