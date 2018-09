Volley femminile, Europei U19 2018: l’Italia travolge l’Olanda e vola in semifinale! Populini e Kone strepitose

Italia letteralmente inarrestabile agli Europei U19 di volley femminile che si stanno disputando in Albania. Le azzurre hanno sconfitto l’Olanda con un roboante 3-0 (25-21; 25-19; 27-25) che vale la certezza matematica del primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale: le azzurrine sono attese domani dalla passerella conclusiva della Pool A contro le deboli padrone di casa, poi torneranno in campo per affrontare una tra Turchia, Serbia e Germania nel match che metterà in palio un posto nell’atto conclusivo (dall’altra parte del tabellone la Russia incrocerà Polonia, Olanda o Bielorussia).

A Durazzo le ragazze di Massimo Bellano sono state superlative contro le ostiche avversarie che avrebbero potuto creare diversi grattacapi ma ne sono uscite con grande personalità, trascinate in particolar modo dal martello Alessia Populini (21 punti, 3 aces) e dalla pazzesca centrale Fatim Kone, autrice di addirittura 6 aces e capace di chiude in doppia cifra proprio come la centrale Sarah Farh (10). L’opposto Loveth Omuruyi si ferma a 9 marcature dopo lo show di ieri, sempre Rachele Morello in cabina di regia, Sara Panetoni il libero, Valeria Battista di banda.

CLASSIFICA POOL A: Italia 4 vittorie (12 punti), Polonia 3 vittorie (9 punti), Bielorussia 2 vittorie (6 punti), Olanda 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 1 vittoria (3 punti), Albania 0 vittorie (0 punti).













Foto: CEV