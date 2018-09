Volley, Mondiali Italia 2018: come e dove comprare i biglietti per le partite. Acquista i tickets per i match dell’Italia

I Mondiali 2018 di volley maschile si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La corsa ai biglietti è già entrata nel vivo, la vendita dei tagliandi per assistere alle varie partite nei nostri palazzetti stra procedendo a gonfie vele tanto che i tickets per il match d’apertura Italia-Giappone al Foro Italico di Roma non sono più disponibili. Gli appassionati si sono già affrettati ad acquistare i biglietti per gli incontri di cartello e per le partite della nostra Nazionale che nella prima fase sarà impegnata a Firenze prima di trasferirsi a Milano (se le cose dovessero andare come sembra).

I biglietti per i Mondiali 2018 di volley maschile possono essere acquistati esclusivamente su ticketone.it: si tratta dell’unico canale ufficiale autorizzato alla vendita dei tagliandi. I biglietti sono giornalieri, dunque permettono di assistere a due match. Gli azzurri esordiranno contro il Giappone al Foro Italico di Roma, poi si trasferiranno al Mandela Forum di Firenze per le altre quattro partite della prima fase contro Slovenia, Belgio, Argentina e Repubblica Dominicana.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DELLE PARTE DI TORINO (FASE FINALE)

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DELLE PARTITE DI MILANO (SECONDA FASE)

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DELLE PARTITE DI BOLOGNA (SECONDA FASE)

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DELLE PARTITE DI FIRENZE (PRIMA FASE)

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DELLE PARTITE DI BARI (PRIMA FASE)













Foto Valerio Origo