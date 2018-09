Volley, Mondiali 2018: il calendario delle prossime partite dell’Italia. Date, avversarie, programma, orari e tv

Dopo la vittoria conquistata contro il Giappone all’esordio davanti agli 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, l’Italia è pronta per proseguire la propria avventura ai Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale si trasferirà al Mandela Forum di Firenze dove giocherà le prossime quattro partite della prima fase a gironi: la Pool A si preannuncia particolarmente equilibrata e interessante, gli azzurri non devono sottovalutare nessun avversario e devono vincere il maggior numero possibile di partite perché tutti i risultati verranno portati alla seconda fase.

Si riparte giovedì 13 settembre contro il Belgio di Andrea Anastasi: Ivan Zaytsev e compagni sfideranno gli ostici Red Dragons che lo scorso anno ci eliminarono ai quarti di finale degli Europei. A quel punto i ragazzi del CT Chicco Blengini osserveranno un altro girone di riposo prima di disputare due incontri nel weekend: sabato 15 settembre ce la dovremo vedere contro l’Argentina di Julio Velasco, il guru della Generazione dei Fenomeni che sicuramente ci darà del filo da torcere con i vari Conte e De Cecco; domenica 16 settembre il match contro la piccola Repubblica Dominicana, la compagine più debole dell’intera manifestazione. La chiusura è in programma per martedì 18 settembre contro la solida Slovenia degli attaccanti Urnaut e Cebul, avversario da prendere con le pinze e che tre anni fa ci sconfisse nella semifinale continentale.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle prossime partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile. Tutti gli incontri saranno in prima serata (ore 21.15), trasmessi in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Belgio

SABATO 15 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Argentina

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Repubblica Dominicana

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Slovenia

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA AI MONDIALI DI VOLLEY?

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Due.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB