Italia-Polonia, Qualificazioni Mondiali basket 2019: data, programma, orario e tv

L’Italia affronterà la Polonia in un match fondamentale delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket: venerdì 14 settembre gli azzurri scenderanno in campo al PalaDozza di Bologna per sfidare i biancorossi in un incontro che potrebbe risultare decisivo per le nostre sorti. I ragazzi del CT Meo Sacchetti vanno a caccia di una vittoria cruciale per alimentare le nostre speranze di accedere alla prossima rassegna iridata, un successo ci permetterebbe di fare un passo importante verso la Cina soprattutto se poi dovessimo replicarci tre giorni dopo contro l’Ungheria a Debrecen.

La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico ma servirà una prestazione di qualità se si vorranno portare a casa i due punti. Gigi Datome e compagni daranno il massimo in chiusura di un’estate caratterizzata anche dalle polemiche per le assenze di Belinelli e Gallinari. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket.

VENERDI’ 14 SETTEMBRE:

20.15 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Credit: Ciamillo