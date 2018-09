Volley, Mondiali 2018: i risultati delle partite di oggi (21 settembre) e le classifiche dei gironi

Oggi venerdì 21 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. L’Italia ha sconfitto la Finlandia ipotecando la Final Six, la Serbia ha ottenuto una vittoria di lusso sconfiggendo la Francia, la Polonia è clamorosamente crollata contro l’Argentina, la Russia ha travolto l’Olanda, tutto facile per il Brasile e per il Canada. Di seguito tutti i risultati di oggi venerdì 21 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile.

RISULTATI DI OGGI (VENERDI’ 21 SETTEMBRE):

Serbia vs Francia 3-2 (22-25; 26-24; 25-20; 18-25; 18-16)

USA vs Canada 3-1 (25-17; 25-14; 21-25; 25-17)

Brasile vs Australia 3-0 (25-21; 25-22; 25-15)

Russia vs Olanda 3-0 (25-17; 25-16; 25-21)

Bulgaria vs Iran 3-0 (25-19; 28-26; 26-24)

Argentina vs Polonia 3-2 (16-25; 25-19; 25-23; 23-25; 16-14)

Slovenia vs Belgio 3-0 (28-26; 28-26; 25-19)

Italia vs Finlandia 3-0 (25-20; 25-18; 25-16)

CLASSIFICHE SECONDA FASE

POOL E (a Milano): Italia 6 vittorie (18 punti), Russia 4 vittorie (13 punti), Paesi Bassi 4 vittorie (11 punti), Finlandia 2 vittorie (6 punti)

POOL F (a Bologna): Brasile 5 vittorie (14 punti), Slovenia 4 vittorie (12 punti), Belgio 3 vittorie (10 punti), Australia 2 vittorie (7 punti)

POOL G (a Sòfia): USA 6 vittorie (16 punti), Iran 4 vittorie (11 punti), Bulgaria 3 vittorie (9 punti), Canada 3 vittorie (9 punti)

POOL H (a Varna): Polonia 5 vittorie (16 punti), Serbia 5 vittorie (14 punti), Francia 3 vittorie (12 punti), Argentina 3 vittorie (8 punti)













Foto: Valerio Origo