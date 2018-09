Volley, Mondiali 2018: gli USA conquistano la medaglia di bronzo! Anderson asfalta la Serbia, americani terzi dopo 24 anni

Gli USA hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino, la corazzata a stelle e strisce ha sconfitto la Serbia per 3-1 (23-25; 25-17; 32-30; 25-19) e si è così guadagnata il diritto di salire sul terzo gradino del podio alle spalle di Brasile e Polonia che alle ore 21.15 si affronteranno nella Finale per il titolo. Prestazione di grande carattere per gli uomini di Speraw che sono riusciti a ritrovare la concentrazione dopo la delusione per la semifinale persa al tie-break contro la Polonia e a riscattarsi prontamente contro i coriacei slavi. Gli americani mancavano l’appuntamento con la medaglia iridata addirittura dal 1994 quando furono terzi dietro a Italia e Olanda (nel loro palmares anche il titolo del 1986), ma nelle ultime due stagioni erano stati terzi anche alle Olimpiadi di Rio 2016 e nella Nations League 2018.

A indirizzare la partita è stata un terzo set spettacolare che si è concluso per 32-30 in favore degli Stati Uniti che hanno poi giocato in scioltezza raggiungendo l’obiettivo minimo e regalando un grande dispiacere ai ragazzi di Nikola Grbic che speravano di mettersi al collo il bronzo come nel 2010 a Roma. Show assoluto dell’opposto Matt Anderson (29 punti, 4 aces), ma ottima prestazione anche da parte dello schiacciatore Aaron Russell (16) e dei centrali Max Holt (14, 5 aces) e David Smith (11), tutti ben serviti dal palleggiatore Micah Christenson. Non pervenuto Aleksandar Atanasijevic tra le fila della Serbia: dopo due set sottotono, l’opposto di Perugia è stato sostituito da Drazen Luburic (top scorer con 12 punti) che però non è stato sufficiente per ribaltare la contesa insieme agli schiacciatori Marko Ivovic (11) e Nemanja Petric (10) oggi preferito a Uros Kovacevic.

La Serbia è sempre avanti di un break nella prima parte del primo set (10-8 sul servizio lungo di Anderson e 12-10 col muro di Ivovic su Russell), l’allungo arriva con la stampatone di Podrascanin su Anderson (19-16) ma un granitico Holt e un super Sander regalano il pareggio a quota 19-19. Gli USA però sbagliano un po’ troppo al servizio, Petric trova un importante mani fuori e Atanasijevic chiude col mani fuori su Holt.

Seconda frazione poco emozionante, gli USA volano subito sull’8-5 col muro di Smith e poi allungano con Russell e qualche errore di troppo degli avversari. Ace di Holt (18-10) per ipotecare il pareggio, l’ultimo punto sul servizio in rete di Kostic.

Il terzo set si accende nella parte centrale, dopo che Luburic sostituisce lo spento Atanasijevic: gli USA volano sul 15-11 con due aces di un indemoniato Anderson ma subito dopo la Serbia rientra approfittando degli errori dello stesso opposto e di Sander (15-15). Inizia una lunga lotta punto a punto, la Serbia trova il 20-18 con l’ace di Podrascanin ma Anderson tiene vivi i suoi fino al 23-23. La Serbia riuscirà a procurarsi tre set-point uno dietro l’altro sempre annullati dagli americani che successivamente ne avranno ben cinque, ci dovrà pensare il solito Anderson a chiudere per un vertiginoso 32-30.

Il quarto set si decide nella parte centrale: da 11-11 a 11-15 con muro di Russell su Petric, seconda di Christenson, vertiginoso attacco di Anderson e primo tempo di Holt. Gli americani non si fermano e chiudono la pratica sul 18-12 con un attacco di Sander e un errore di Ivovic. Gli slavi alzano bandiera bianca e gli Stati Uniti festeggiano il bronzo.













Foto: Valerio Origo