Calendario Serie C calcio 2018-2019: tutte le partite, le date, il programma dei tre gironi

Dopo una lunghissima attesa sono stati sorteggiati i calendari per la Serie C 2018-2019, l’unico campionato italiano a non essere ancora incominciato a causa del ritardo della sentenza sulle richieste di ripescaggio in Serie B. La prima giornata dei tre gironi si giocherà mercoledì 19 settembre ma alcune partite potrebbero essere già anticipate a domenica 16.

Tra l’altro la stagione partirà senza la certezza riguardo al numero di promozioni previste: il Presidente Gabriele Gravina ne ha formalmente chieste 7 per ripristinare una Serie B a 22 squadre. La Serie C 2018-2019 prevede la disputa di tre gironi ma non mancano le proteste come quella della Viterbese che si lamenta delle lunghe trasferte.

Prima giornata il 19 settembre, ultima il 5 maggio. Previste due soste: 6 e 13 gennaio. Si giocheranno ben cinque turni infrasettimanali, anche durante le festività natalizie: 26 settembre, 17 ottobre, 12 dicembre, 23 gennaio, 13 febbraio oltre al già citato 19 settembre (ma con possibile anticipo al 16 settembre). Il format dei playoff deve ancora essere svelato al pari delle date, dipenderà da quante promozioni verranno concesse. Di seguito il calendario completo e tutte le partite dei tre gironi della Serie A 2018-2019.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEL GIRONE A

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEL GIRONE B

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEL GIRONE C