Volley, Mondiali 2018: infortunio muscolare per Earvin Ngapeth. Prima fase a rischio, la Francia trema

Mancano 9 giorni al via del Mondiali 2018 di volley che si svolgeranno tra Italia e Bulgaria. La nazionale francese, tra le grandi favorite al titolo insieme a Russia e Brasile, è in apprensione per l’infortunio occorso alla sua stella più lucente, Earvin Ngapeth.

Il 27enne schiacciatore, che già nel 2017 disputò un Europeo a mezzo servizio a causa di un infortunio, è alle prese con un piccolo stiramento muscolare agli addominali: i medici hanno previsto 2-3 settimane di stop per il giocatore.

A questo punto appare certa l’assenza dell’ormai ex martello di Modena, dalla prossima stagione allo Zenit San Pietroburgo, per le prime partite della rassegna iridata. In caso di recupero lampo, Ngapeth potrebbe tornare in campo già il 16 settembre per Francia-Olanda, anche se l’obiettivo vero, a questo punto, diventa quello di recuperare al 100% in vista dell’inizio della seconda fase (dal 21 al 23/9).

Un contrattempo che, di sicuro, non mette di buon umore la compagine transalpina, chiamata almeno inizialmente a dover fare a meno del tassello più importante di un puzzle molto ambizioso.













Foto: Valerio Origo