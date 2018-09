Calendario Mondiali volley 2018, il date e gli orari di tutte le partite. Quando gioca l’Italia? Come vederle in tv

Dal 9 al 30 settembre si disputano i Mondiali 2018 di volley maschile, uno degli eventi sportivi più importanti dell’intera rassegna. La rassegna iridata riservata alla pallavolo si svolge in Italia e in Bulgaria: nel nostro Paese le partite andranno in scena a Bari e a Firenze per quanto riguarda la prima fase, Milano e Bologna per la seconda fase, Final Six a Torino; spazio anche a Sòfia, Varna e Ruse.

L’Italia sogna il grande colpaccio in casa ma se la dovrà vedere contro grandi corazzate come Brasile, Russia, Francia, Serbia, USA, Polonia. Ivan Zaytsev e compagni sperano di festeggiare di fronte al proprio pubblico ma servirà una vera e propria impresa. 24 Nazionali sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime quattro formazioni accedono alla seconda fase dove verranno divise in quattro gruppi che ci sveleranno poi le mitiche sei che si sfideranno per il titolo.

Di seguito le date dei Mondiali 2018 di volley maschile, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Stesso trattamento anche per gli altri incontri di cartello e per le fasi finali

POOL A (a Roma e Firenze): Italia, Argentina, Belgio, Slovenia, Giappone, Repubblica Dominicana

POOL B (a Ruse): Brasile, Francia, Canada, Paesi Bassi, Cina, Egitto

POOL C (a Bari): USA, Russia, Serbia, Australia, Camerun, Tunisia

POOL D (a Varna): Bulgaria, Polonia, Iran, Finlandia, Cuba, Porto Rico

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia vs Giappone (Pool A, a Roma)

19.30 Bulgaria vs Finlandia (Pool D, a Varna)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE:

13.00 Francia vs Cina (Pool B, a Ruse)

14.00 Camerun vs Tunisia (Pool C, a Bari)

16.00 Paesi Bassi vs Canada (Pool B, a Ruse)

16.00 Iran vs Porto Rico (Pool D, a Varna)

17.00 Australia vs Russia (Pool C, a Bari)

17.00 Repubblica Dominicana vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

19.30 Brasile vs Egitto (Pool B, a Ruse)

19.30 Cuba vs Polonia (Pool D, a Varna)

20.30 Belgio vs Argentina (Pool A, a Firenze)

20.30 USA vs Serbia (Pool C, a Bari)

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE:

16.00 Egitto vs Canada (Pool B, a Ruse)

16.00 Porto Rico vs Polonia (Pool D, a Varna)

17.00 Repubblica Dominicana vs Giappone (Pool A, a Firenze)

17.00 Australia vs USA (Pool C, a Bari)

19.30 Iran vs Bulgaria (Pool D, a Varna)

19.30 Brasile vs Francia (Pool B, a Ruse)

20.30 Camerun vs Serbia (Pool C, a Bari)

21.15 Italia vs Belgio (Pool A, a Firenze)

VENERDÌ 14 SETTEMBRE:

16.00 Cina vs Paesi Bassi (Pool B, a Ruse)

16.00 Finlandia vs Cuba (Pool D, a Varna)

17.00 Giappone vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

17.00 Australia vs Camerun (Pool C, a Bari)

19.30 Bulgaria vs Porto Rico (Pool D, a Varna)

19.30 Francia vs Egitto (Pool B, a Ruse)

20.30 Russia vs Tunisia (Pool C, a Bari)

20.30 Argentina vs Repubblica Dominicana (Pool A, a Firenze)

SABATO 15 SETTEMBRE:

16.00 Canada vs Cina (Pool B, a Ruse)

16.00 Cuba vs Iran (Pool D, a Varna)

17.00 Belgio vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

17.00 Serbia vs Tunisia (Pool C, a Bari)

19.30 Paesi Bassi vs Brasile (Pool B, a Ruse)

19.30 Polonia vs Finlandia (Pool D, a Varna)

20.30 USA vs Russia (Pool C, a Bari)

21.15 Italia vs Argentina (Pool A, a Firenze)

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

16.00 Cina vs Egitto (Pool B, a Ruse)

16.00 Porto Rico vs Finlandia (Pool D, a Varna)

17.00 Giappone vs Belgio (Pool A, a Firenze)

17.00 Camerun vs USA (Pool C, a Bari)

19.30 Paesi Bassi vs Francia (Pool B, a Ruse)

19.30 Cuba vs Bulgaria (Pool D, a Varna)

20.30 Serbia vs Australia (Pool C, a Bari)

21.15 Repubblica Dominicana vs Italia (Pool A, a Firenze)

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE:

16.00 Egitto vs Olanda (Pool B, a Ruse)

16.00 Cuba vs Porto Rico (Pool D, a Varna)

17.00 Belgio vs Repubblica Dominicana (Pool A, a Firenze)

17.00 Russia vs Camerun (Pool C, a Bari)

19.30 Iran vs Polonia (Pool D, a Varna)

19.30 Brasile vs Canada (Pool B, a Ruse)

20.30 Australia vs Tunisia (Pool C, a Bari)

20.30 Argentina vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE:

16.00 Cina vs Brasile (Pool B, a Ruse)

16.00 Finlandia vs Iran (Pool D, a Varna)

17.00 Giappone vs Argentina (Pool A, a Firenze)

17.00 USA vs Tunisia (Pool C, a Bari)

19.30 Canada vs Francia (Pool B, a Ruse)

19.30 Bulgaria vs Polonia

20.30 Serbia vs Russia (Pool C, a Bari)

21.15 Italia vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

SECONDA FASE – Da venerdì 21 a domenica 23 settembre.

Questi gli incroci:

Pool E (Milano) – 1A 2B 3A 4C

Pool F (Bologna) – 1B 2A 3C 4D

Pool G (Sofia) – 1C 2D 3B 4A

Pool H (Varna) – 1D 2C 3D 4B

TERZA FASE (a Torino) – Da mercoledì 26 a venerdì 28 settembre.

Due Pool da 3 squadre ciascuno, si svolgerà un sorteggio.

SEMIFINALI E FINALI (a Torino) – Sabato 29 e domenica 30 settembre.